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Четыре "КамАЗа" возьмут старт в ралли "Шелковый путь" на Красной площади

Спорт
7 июля, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Маршрут "Шелкового пути - 2017" пройдет через Чебоксары и Уфу в Казахстан, где трасса проведет участников через Кустанай, Астану и Семипалатинск, финиш запланирован на 22 июля в китайском городе Сиань

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Автомобили команды "КамАЗ-Мастер", ставшей победителем в зачете грузовиков, на финише ралли "Шелковый путь - 2016"

Автомобили команды "КамАЗ-Мастер", ставшей победителем в зачете грузовиков, на финише ралли "Шелковый путь - 2016"

© Роман Баландин/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Международный ралли-рейд "Шелковый путь" стартует в пятницу на Красной площади российской столицы. В течение двух недель участники ралли преодолеют около 10 тысяч километров по территории трех стран и финишируют в китайском Сиане.

В нынешнем ралли примут участие 90 спортивных экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата.

Маршрут "Шелкового пути - 2017" пройдет через Чебоксары и Уфу в Казахстан, где трасса пройдет через Кустанай, Астану и Семипалатинск. 14 июля участники ралли через хребты Тянь-Шаня въедут на территорию Китая, где трасса пройдет на восток - через дюны пустыни Алашань. Финиш запланирован на 22 июля в городе Сиань, который в течение 13 династий считался столицей Китая. Сиань в течение многих веков считался местом назначения торговых караванов, шедших по Великому шелковому пути.

Общая длина трассы в нынешнем году составит 9599 км, из которых 4094 км - спецучастки. Во время ралли-рейда запланирован один выходной день - 16 июля в Урумчи.

Четыре "КамАЗа" готовы к старту

Главным фаворитом на победу в классе грузовиков вновь станет команда "КамАЗ-Мастер", которая будет представлена четырьмя экипажами - Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова. Сотников поедет на абсолютно новой машине, соответствующей новому регламенту "Дакара". Ее основная особенность - рядный шестицилиндровый двигатель объемом 13 литров, "Шелковый путь" станет первой настоящей проверкой для нового автомобиля, который уже в январе на южноамериканском ралли станет "боевым".

Пропустит гонку один из главных пилотов команды Андрей Каргинов, который восстанавливается после травмы.

В соперниках у "КамАЗов" - признанные мастера ралли- рейдов Герард де Рой из Нидерландов на "Ивеко", чех Алеш Лопраис на "Татре", а также белорусская команда "МАЗ-СПОРТ" и еще один пилот из Нидерландов Мартен ван ден Бринк, выступающий на "Рено". В классе внедорожников выступят такие звезды, как французы Сириль Депре, Стефан Петерансель и Себастьян Лёб на "Пежо", а также ставший третьим на прошлогоднем "Шелковом пути" россиянин Владимир Васильев на "Мини".

Ралли "Шелковый путь" впервые состоялось в 2009 году - маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту - до Сочи и Геленджика, а в 2013 году - от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли "Шелковый путь" не проводилось, а в прошлом году трасса была проложена между столицами России и Китая.

Пять раз в классе грузовиков побеждали экипажи "КамАЗ- Мастера", лишь в 2012 году отдав первое место Лопраису на "Татре". В классе внедорожников "Шелковый путь", в частности, выигрывали такие знаменитые гонщики, как Карлос Сайнс (дважды), Жан-Луи Шлессер и Сириль Депре.

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