Женская сборная России по волейболу начинает Гран-при в китайском Куньшане

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Волейбольный Гран-при среди женских команд стартует в пятницу в Анкаре, китайском Куньшане и Апелдорне (Нидерланды). Сборная России проведет девять матчей за право выступить в финальном турнире - в Куньшане, Екатеринбурге и Гонконге.

Гран-при является главным коммерческим турниром, проводимым Международной федерацией волейбола (FIVB), - женским аналогом Мировой лиги, чей победитель определяется в эти дни в бразильской Куритибе. В сильнейшем дивизионе I выступят 12 команд, которые за три тура интерконтинентального раунда проведут по девять матчей.

Российская сборная начинает выступления в Куньшане (город на востоке Китая, расположенный рядом с Шанхаем), где сыграет в пятницу с командой США, 8 июля - со сборной хозяев, 9 июля - с итальянками. 14-16 июля сборная России проведет тур в Екатеринбурге, где ее соперниками станут команды Доминиканской республики, Бельгии и Нидерландов, а 21-23 июля в Гонконге вновь встретится с китайскими волейболистками, а также сборными Сербии и Японии.

На предварительной стадии сборная России два раза сыграет с соперницами из Китая, зато не проведет встреч с командами Бразилии, Таиланда и Турции. Остальные туры пройдут в Анкаре (Турция), Апелдорне (Нидерланды), Сендаи (Япония), Макао (Китай), Бангкоке и Куябе (Бразилия).

Финальный турнир в дивизионе I пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа с участием шести команд. Помимо китайской сборной, пять участников определятся по итогам предварительного раунда.

Всего в Гран-при нынешнего сезона возьмут старт 32 сборные, разделенные на три дивизиона. В дивизионе II выступят команды Аргентины, Болгарии, Германии, Казахстана, Канады, Колумбии, Перу, Польши, Пуэрто-Рико, Хорватии, Чехии и Южной Кореи. В дивизионе III - всего восемь команд (Австралии, Алжира, Венгрии, Венесуэлы, Камеруна, Мексики, Тринидада и Тобаго и Франции).

Последний успех - 15 лет назад

Российская сборная проведет очередной турнир после возвращения на пост главного тренера 70-летнего Владимира Кузюткина. В 2010 году команда под его руководством выиграла чемпионат мира, однако в следующем сезоне осталась лишь шестой на чемпионате мира, а Кузюткин подал в отставку. В начале июня в хорватском Осиеке россиянки завоевали право выступить на чемпионате мира - 2018, а накануне старта в Гран-при подопечные Кузюткина заняли второе место на традиционном Кубке Ельцина в Екатеринбурге, уступив в финале сербкам.

В Куньшане в составе сборной России выступят 13 волейболисток. Это связующие Татьяна Романова и Ирина Филиштинская, центральные блокирующие Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Ирина Королева-Заряжко, Ирина Фетисова, нападающие Ирина Воронкова, Юлия Кутюкова, Анна Лазарева, Ксения Парубец-Ильченко, Мария Фролова, либеро Екатерина Третьякова-Стародубова и Ангелина Сперскайте.

Волейбольный Гран-при проводится FIVB с 1993 года, нынешний турнир - 25-й по счету. Во всех розыгрышах участвовали лишь команды Китая и Японии - главными спонсорами турнира выступают в основном инвесторы из Юго- Восточной Азии, где в последние годы женский волейбол приобрел большую популярность. Чаще других в финалах побеждали бразильянки - 11 раз, шесть титулов у команды США. Трижды (в 1997, 1999 и 2002) финал Гран-при выигрывали российские волейболистки.

Год назад финал Гран-при прошел в столице Таиланда Бангкоке и завершился победой сборной Бразилии, которая в решающем матче в пяти партиях обыграла американок. Сборная России в матче за третье место уступила соперницам из Нидерландов.