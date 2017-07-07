Кипрский АЕК вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Кипрский футбольный клуб АЕК со счетом 1:1 сыграл вничью с командой "Линкольн Сити" из Гибралтара в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. По сумме двух встреч АЕК одержал победу в противостоянии.

В составе "Линкольна" гол в матче забил Энтони Бардон на 42-й минуте, у АЕКа отличился Хорхе Ларена с пенальти (78). В первом матче АЕК одержал крупную победу со счетом 5:0. Таким образом, общий счет двухмачтового противостояния 6:1 в пользу кипрской команды. Во втором раунде АЕК сыграет с ирландским "Корк Сити".

Результаты матчей первого раунда

"Атлантас" (Литва) - "Кайрат" (Казахстан) - 1:2 (первый матч - 0:6); АЕЛ (Кипр) - "Сент-Джозеф" (Гибралтар) - 6:0 (первый матч - 4:0);

"Дачия" (Молдавия) - "Шкендия" (Македония) - 0:4 (первый матч - 0:3); "Милсами Орхей" (Молдавия) - "Фола Еш" (Люксембург) - 1:1 (первый матч - 1:2);

"Ордабасы" (Казахстан) - "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - 0:0 (первый матч - 0:2); "Пелистер" (Македония) - "Лех" (Польша) - 0:3 (первый матч - 0:4);

"Судува" (Литва) - "Шахтер" (Белоруссия) - 2:1 (первый матч - 0:0); "Тирана" (Албания) - "Маккаби" (Израиль) - 0:3 (первый матч - 0:2);

"Елгава" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия) - 0:1 (первый матч - 0:2); "Работнички" (Македония) - "Тре Пенне" (Сан-Марино) - 6:0 (первый матч - 1:0);

"Гандзасар" (Армения) - "Младость" (Черногория) - 0:3 (первый матч - 0:1); "Сейняйоки" (Финляндия) - "Рейкьявик" (Исландия) - 0:2 (первый матч - 0:0);

"Тракай" (Литва) - "Сент-Джонстон" (Шотландия) - 1:0 (первый матч - 2:1); ХИК (Финляндия) - "Коннас " (Уэльс) - 3:0 (первый матч - 0:1);

"Лиепая" (Латвия) - "Крузейдерс" (Северная Ирландия) - 2:0 (первый матч - 1:3); АИК (Швеция) - "Клаксвик" (Фарерские острова) - 5:0 (первый матч - 0:0);

"Ботев" (Болгария) - "Партизани" (Албания) - 1:0 (первый матч - 3:1); "Вадуц" (Лихтенштейн) - "Бала Таун" (Уэльс) - 3:0 (первый матч - 2:1);

"Дифферданж" (Люксембург) - "Зиря" (Азербайджан) - 1:2 (первый матч - 0:2); "Дунав Рузе" (Болгария) -"Иртыш" (Казахстан) - 0:2 (первый матч - 0:1);

"Интер" Баку (Азербайджан) - "Младость" (Сербия) - 2:0 (первый матч - 3:0); "Ружомберок" (Словакия) - "Войводина" (Сербия) - 2:0 (первый матч - 1:2);

"Слован" (Словакия) - "Пюник" (Армения) - 5:0 (первый матч - 4:1); "Торпедо" (Грузия, Кутаиси) - "Тренчин" (Словакия) - 0:3 (первый матч - 1:5);

"Бангор Сити" (Уэльс) - "Люнгбю" (Дания) - 0:3 (первый матч - 0:1); "Рунавик" (Фарерские острова) - "Динамо" (Белоруссия, Минск) - 0:2 (первый матч - 1:2);

Б36 (Фарерские острова) - "Нымме Калю" (Эстония) - 1:2 (первый матч - 1:2); "Приштина" (Косово) - "Норчёпинг" (Швеция) - 0:1 (первый матч - 0:5)

"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Заря" (Македония) - 2:2 (первый матч - 2:2, 2:1 пенальти); "Олимпия" (Словения) - "Вааса" (Финляндия) - 0:1 (первый матч - 0:1)

"Альтах" (Австрия) - "Сачхере" (Грузия) - 1:1 (первый матч - 1:0); "Васас" (Вегрия) - "Бейтар" (Израиль) - 0:3 (первый матч - 3:4);

"Горица" (Словения) - "Ширак" (Армения) - 2:2 (первый матч - 2:0); "Зета" (Македония) - "Жельезничар" (Босния и Герцеговина) - 2:2 (первый матч - 0:1);

"Сутьеска" (Черногория) - "Левски" (Болгария) - 0:0 (первый матч - 1:3); "Флориана" (Мальта) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 3:3 (первый матч - 0:3);

"Ягеллония" (Польша) - "Динамо" (Грузия, Батуми) - 4:0 (первый матч - 1:0); "Фольгоре" (Сан-Марино) - "Валлетта" (Мальта) - 0:1 (первый матч - 0:2);

"Бэллимена Юнайтед" (Северная Ирландия) - "Одд" (Норвегия) - 0:2 (первый матч - 0:3); "Дерри Сити" (Северная Ирландия) - "Митьюлланд" (Дания) - 1:4 (первый матч - 1:6);

"Колрейн" (Северная Ирландия) - "Хеугесунн" (Норвегия) - 0:0 (первый матч - 0:7); "Корк" (Ирландия) - "Левадия" (Эстония) - 4:2 (первый матч - 2:0);

"Осиек" (Хорватия) - "Санта Колома" (Андорра) - 4:0 (первый матч - 2:0); "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Стьярнан" (Исландия) - 1:0 (первый матч - 1:0);

"Валюр" (Исландия) - "Вентспилс" (Латвия) - 1:0 (первый матч - 0:0).