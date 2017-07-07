Руди Гэй стал игроком клуба НБА "Сан-Антонио", Галлинари продолжит карьеру в "Клипперс"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Легкий форвард Руди Гэй подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио", а итальянский форвард Данило Галлинари был обменян из "Денвера" в "Лос-Анджелес Клипперс" . Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Условия и длительность соглашения 30-летнего бывшего форварда "Сакраменто" не сообщаются. По информации ESPN, баскетболист подписал двухлетний контракт на $17 млн.

Гэй не принимал участия в матчах за "Сакраменто" с января, когда получил разрыв ахиллова сухожилия левой ноги в матче регулярного чемпионата против "Индианы". В сезоне-2016/17 Гэй провел за "Сакраменто" 30 матчей, в которых в среднем набирал по 18,7 очка, делал 6,5 подбора и отдавал 2,8 передачи.

Пресс-служба лиги также сообщила, что 28-летний итальянский баскетболист Данило Галлинари подписал контракт с клубом "Лос-Анджелес Клипперс".

Галлинари, выступавший за "Денвер" был обменян в результате трехстороннего соглашения с "Клипперс", "Денвером" и "Атлантой"."Денвер" получил от "Атланты" право выбора во втором раунде драфта-2019. "Атланта" получила от "Клипперс" Джамала Кроуфорда, Даймонда Стоуна и первый выбор на следующем драфте. В прошлом сезоне Галлинари сыграл за "Денвер" 63 матча, в которых в среднем набирал 18,2 очка, делал 5,2 подбора и отдавал 2,1 передачи.