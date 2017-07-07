Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Руди Гэй стал игроком клуба НБА "Сан-Антонио", Галлинари продолжит карьеру в "Клипперс"

Спорт
7 июля, 4:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

По информации СМИ, Руди Гэй подписал двухлетний контракт на $17 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руди Гэй (слева)

Руди Гэй (слева)

© EPA/JOHN G. MABANGLO

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Легкий форвард Руди Гэй подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио", а итальянский форвард Данило Галлинари был обменян из "Денвера" в "Лос-Анджелес Клипперс" . Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Условия и длительность соглашения 30-летнего бывшего форварда "Сакраменто" не сообщаются. По информации ESPN, баскетболист подписал двухлетний контракт на $17 млн.

Гэй не принимал участия в матчах за "Сакраменто" с января, когда получил разрыв ахиллова сухожилия левой ноги в матче регулярного чемпионата против "Индианы". В сезоне-2016/17 Гэй провел за "Сакраменто" 30 матчей, в которых в среднем набирал по 18,7 очка, делал 6,5 подбора и отдавал 2,8 передачи.

Пресс-служба лиги также сообщила, что 28-летний итальянский баскетболист Данило Галлинари подписал контракт с клубом "Лос-Анджелес Клипперс".

Галлинари, выступавший за "Денвер" был обменян в результате трехстороннего соглашения с "Клипперс", "Денвером" и "Атлантой"."Денвер" получил от "Атланты" право выбора во втором раунде драфта-2019. "Атланта" получила от "Клипперс" Джамала Кроуфорда, Даймонда Стоуна и первый выбор на следующем драфте. В прошлом сезоне Галлинари сыграл за "Денвер" 63 матча, в которых в среднем набирал 18,2 очка, делал 5,2 подбора и отдавал 2,1 передачи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
2
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
3
Тёрнбулл сообщил, что готов к случайной встрече с Путиным в лифте отеля в Гамбурге
4
Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США дипсобственность
5
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
6
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
7
Ростех не закупал турбины для ТЭС в Крыму напрямую у Siemens
Темы дня
Реклама