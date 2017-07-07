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Баскетболист Швед может разорвать контракт с "Химками" ради перехода в НБА

Спорт
7 июля, 8:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Ранее 28-летний защитник заявлял, что не планирует покидать российскую команду

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Алексей Швед

Алексей Швед

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Атакующий защитник клуба Единой лиги ВТБ "Химки" россиянин Алексей Швед может разорвать контракт с командой ради продолжения карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал журналист Дэвид Пик.

Ранее 28-летний защитник заявлял, что не планирует покидать российскую команду.

"Согласно источникам, Швед может разорвать контракт с "Химками", который действует еще год, ради карьеры в НБА", - написал журналист.

Швед ранее уже выступал в НБА, защитник выставлял свою кандидатуру на драфт новичков лиги в 2010 году, но не был выбран ни одной из команд. Однако в 2012 году он заключил контракт с командой НБА "Миннесота", позднее в различные годы выступал за "Филадельфию", "Хьюстон" и "Нью-Йорк".

За "Химки" россиянин выступает с 2015 года, он был признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17. Также он принимал участие в первом Матче всех звезд лиги в 2017 году. Кроме того, в прошлом сезоне он стал лучшим снайпером Еврокубка, был выбран в первую символическую пятерку и признан самым ценным игроком турнира.

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