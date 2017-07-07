Клуб НБА "Даллас" продлил контракт с 39-летним форвардом Новицки

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Клуб НБА "Даллас" продлил контракт с 39-летним форвардом НовицкиСпорт 7 июля, 8:39
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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас" объявил о продлении контракта со своим лидером 39-летним немецким форвардом Дирком Новицки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Условия сделки не разглашаются. По данным ESPN, соглашение рассчитано на два сезона (продление контракта на второй сезон является командной опцией - гарантированная часть контракта включает в себя лишь сезон-2017/18). Зарплата форварда составит около $10 млн.
Таким образом, Новицки станет вторым игроком в истории лиги, который провел не менее 20 лет в одном клубе. Ранее подобным достижением отметился бывший атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант.
Новицки выступает за "Даллас" на протяжении всей карьеры в НБА. В 1998 году на драфте новичков лиги он был выбран в первом раунде под общим девятым номером командой "Милуоки" и сразу был обменян в "Даллас". В составе клуба он стал чемпионом НБА в 2011 году, в том же сезоне был признан самым ценным игроком финала лиги, а четырьмя годами ранее - самым ценным игроком НБА.
Немецкий форвард 13 раз участвовал в Матчах всех звезд лиги. Кроме того, в прошлом сезоне он стал шестым игроком в истории НБА, кому удалось набрать не менее 30 тысяч очков за карьеру в регулярных чемпионатах.
В составе сборной Германии Новицки был признан самым ценным игроком чемпионата мира (2002) и чемпионата Европы (2005), а также дважды признавался игроком года по версии европейского отделения Международной федерации баскетбола (2005, 2011).