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Боксер Ковалев пока не получил ответ по апелляции на результат боя с Уордом

Спорт
7 июля, 8:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее россиянин подал протест в Атлетическую комиссию штата Невада на результат поединка с американцем

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев пока не получил ответ по апелляции на результат боя против американца Андре Уорда. Об этом ТАСС заявила глава компании Main Events Кэти Дува.

"На данный момент у нас нет ответа", - сказала Дува.

Ранее стало известно, что Ковалев подал протест в Атлетическую комиссию штата Невада на результат боя с Уордом.

Ковалев уступил Уорду в бою-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были ниже пояса.

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