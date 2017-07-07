СМИ: "Сакраменто" согласовал контракт с самым возрастным игроком НБА Картером

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Атакующий защитник Винс Картер согласовал условия контракта с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сакраменто". Об этом сообщает портал американского телеканала ESPN со ссылкой на агента игрока.

Срок соглашения 40-летнего американского баскетболиста, находившегося в статусе свободного агента, с клубом рассчитан на один сезон, зарплата игрока составит $8 млн.

"Сакраменто" станет седьмым клубом в карьере Картера, он проведет в НБА уже 20-й сезон. Атакующий защитник является самым возрастным действующим баскетболистом в лиге. Помимо него, в НБА остался еще один игрок, который был выбран на драфте 1998 года - Дирк Новицки, но он на год младше.

В прошедшем сезоне Картер выступал за "Мемфис". В сезоне-2016/17 Картер в среднем проводил на площадке 24,6 минут, набирая 8,0 очков, совершая 3,1 подбора с 1,8 передачи за игру.

Картер восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА. В 2011 году он стал 37-м баскетболистом в истории лиги, набравшим 20 000 очков за карьеру. В феврале 2017 года стал пятым баскетболистом, забившем за карьеру 2000 трехочковых бросков. Также на его счету - золото Олимпиады-2000 в составе сборной США.