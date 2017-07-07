Всемирная боксерская организация проанализирует результат боя Пакьяо - Хорн

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Всемирная боксерская организация (WBO) проведет анализ боя между филиппинцем Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном. Об этом сообщил президент WBO Франциско Валькарсель, слова которого приводит пресс-служба организации.

Бой между Пакьяо и Хорном за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 66,68 кг, которым владел филиппинец, прошел в Австралии 2 июля и завершился победой Хорна решением судей. Позднее Пакьяо, который сразу после поединка согласился с решением арбитра, призвал WBO пересмотреть результат боя. Также он объявил о намерении провести бой-реванш с австралийцем.

"Мы принимаем просьбу Пакьяо провести оценку решения судей, которая может повлечь за собой санкции в отношении арбитров, - сказал Валькарсель. - Наша цель - определить для болельщиков настоящего победителя боя".

Также Валькарсель отметил, что у WBO нет полномочий отменить результат боя, однако итог поединка может быть пересмотрен Национальной федерацией бокса Австралии, если будет доказан факт мошенничества или иного нарушения закона при вынесении решения.

"Я буду очень признателен, если Совет игр и развлечений Филиппин предоставит нам и австралийской федерации бокса доказательства мошенничества по данному делу, чтобы мы могли действовать незамедлительно. Мы же назначим пять независимых компетентных арбитров, которые будут пересматривать бой без звука для определения верности решения", - сказал глава WBO.

В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. В послужном списке 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 - нокаутом), семь поражений и две ничьи. На счету 29-летнего Хорна 17 побед (11 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. Он впервые завоевал титул чемпиона мира.