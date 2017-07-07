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Тренер: легкоатлетка Ласицкене имеет все шансы показать достойный результат на ЧМ

Спорт
7 июля, 10:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В четверг прыгунья в высоту одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне с лучшим результатом сезона в мире

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Мария Ласицкене на этапе "Бриллиантовой лиги"

Мария Ласицкене на этапе "Бриллиантовой лиги"

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) имеет все возможности, чтобы показать высокий результат на чемпионате мира в Лондоне в секторе для прыжков в высоту. Об этом ТАСС заявил старший тренер группы прыжков сборной России Антон Назаров.

В четверг Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне. Спортсменка преодолела планку на высоте 2 метра 6 см, установив лучший результат сезона в мире. Россиянка попыталась превзойти мировой рекорд (2,09 м), установленный представительницей Болгарии Стефкой Костадиновой в 1987 году, но трижды не смогла взять высоту 2,10 м.

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"Маша выступила блестяще, - сказал Назаров. - Они вместе с тренером делают соревновательную подготовку, все исправления и поправки проходят у них во время соревнований. Она и на Мемориале Знаменских прыгнула хорошо, но там был ветер и плохая погода. Что касается нынешнего результата, то у нас в России только Анна Чичерова прыгала выше - 2,07".

"Надеюсь, что на чемпионате мира будет все то же самое. У Марии есть все необходимое для этого", - добавил собеседник агентства.

Предыдущий лучший результат сезона в мире также принадлежал Ласицкене - 2,04 м, он был установлен на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. В общей сложности в нынешнем году она трижды показывала лучший результат сезона в мире. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории "Бриллиантовой лиги", которая проводится с 2010 года.

Женский турнир в прыжках в высоту стартует на чемпионате мира 10 августа, спустя два дня будут разыграны медали в этом виде легкоатлетической программы. Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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