Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ак Барс" объявил о подписании контракта с хоккеистом Зариповым

Спорт
7 июля, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Срок соглашения с 36-летним форвардом рассчитан на два года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Данис Зарипов

Данис Зарипов

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" объявил о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 36-летним форвардом рассчитан на два года. 30 апреля у игрока истек контракт с магнитогорским "Металлургом".

Зарипов уже выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Хоккеист последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016).

В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
2
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
3
Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США дипсобственность
4
Трамп пропустит заседание G20 по климату из-за встречи с Путиным
5
Трамп заявил, что с нетерпением ожидает встречи с Путиным
6
Три человека погибли при взрыве на руднике "Заполярный" в Норильске
7
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
Темы дня
Реклама