"Ак Барс" объявил о подписании контракта с хоккеистом Зариповым

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" объявил о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 36-летним форвардом рассчитан на два года. 30 апреля у игрока истек контракт с магнитогорским "Металлургом".

Зарипов уже выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Хоккеист последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016).

В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).