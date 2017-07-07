"Ак Барс" объявил о подписании контракта с хоккеистом Зариповым

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" объявил о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Срок соглашения с 36-летним форвардом рассчитан на два года. 30 апреля у игрока истек контракт с магнитогорским "Металлургом".
Зарипов уже выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Хоккеист последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016).
В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).