Ротенберг: смена клуба хоккеистом Зариповым не повлияет на его перспективы в сборной РФ

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Переход хоккеиста Даниса Зарипова из магнитогорского "Металлурга" в "Ак Барс" никак не повлияет на его перспективы в сборной России, он остается кандидатом на попадание в состав национальной команды. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Казанский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 36-летним форвардом в пятницу.

"Главный тренер сборной следит за всеми игроками, входящими в список кандидатов в команду, а Зарипов однозначно в него входит. Как его переход может сказаться на перспективах в сборной? Связи никакой нет, он и в Магнитогорске играл на высоком уровне, в плей-офф забил больше всех. Вопросы игры за сборную - вопросы тренерского штаба, но однозначно Зарипов является кандидатом, как и было последние годы", - оценил перспективы форварда в национальной команде Ротенберг.

"Для сборной от этого перехода ничего не поменялось", - отметил он.

Зарипов уже выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Хоккеист последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016).

В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014). В последние два года нападающий не попадал в состав команды на мировые первенства.