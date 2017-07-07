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Хоккеист Нестеров подписал трехлетний контракт с ЦСКА

Спорт
7 июля, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Соглашение с 24-летним защитником рассчитано на три года

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Никита Нестеров в составе молодежной сборной России

Никита Нестеров в составе молодежной сборной России

© Елена Руско/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Защитник Никита Нестеров подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, соглашение рассчитано на три года. Об этом журналистам сообщил президент московского клуба Игорь Есмантович.

В минувшем сезоне Нестеров провел 35 матчей за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" (3 шайбы + 9 передач) и 15 игр за "Монреаль" (1+4). После истечения срока контракта с "Монреалем" защитник стал неограниченно свободным агентом, поскольку клуб не сделал ему квалификационное предложение. Агент Нестерова сообщил, что игрок принял решение вернуться в КХЛ. Права на игрока в КХЛ принадлежали челябинскому "Трактору", за который Нестеров выступал с 2011 по 2013 год.

Нестеров является серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира, а также провел один матч за национальную команду на Кубке мира.

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