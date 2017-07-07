Агент: переговоры Зарипова с "Ак Барсом" шли очень тяжело из-за финансового вопроса

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МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Переговоры по переходу хоккеиста Даниса Зарипова из магнитогорского "Металлурга" в казанский "Ак Барс" шли очень тяжело - стороны долго искали компромисс по финансовым аспектам соглашения. Об этом ТАСС рассказал агент форварда Юрий Николаев.
Казанский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 36-летним Зариповым в пятницу.
"Вы знаете, наверное, впервые за мою карьеру мне было очень тяжело разговаривать с "Ак Барсом". Очень долго мы судили-рядили, понятно, что речь идет о финансовых условиях. В итоге удалось найти компромисс, условия устраивают Даниса", - сообщил агент.
На вопрос, могли ли игрок остаться в "Металлурге", собеседник ТАСС ответил: "Не буду это комментировать".
Зарипов уже выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Хоккеист последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016).