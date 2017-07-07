Яременко: задача завоевать медали ЧЕ перед российскими волейболистами сохраняется

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МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Итоги выступления мужской сборной России в "Финале шести" Мировой лиги не потребуют корректировки задачи, которая поставлена перед национальной командой на чемпионате Европы - завоевать призовое место. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
В четверг сборная России со счетом 2-3 уступила команде Бразилии во втором матче группового раунда финального этапа Мировой лиги, который проходит в бразильской Куритибе. Это поражение не позволило россиянам пробиться в полуфинал турнира. В первом матче россияне проиграли канадцам (0-3).
"Президиумом ВФВ была поставлена задача занять на чемпионате Европы призовое место и ее корректировать не стоит, будем ориентироваться на это", - сказал Яременко.
Официальные итоги выступления сборной России в Мировой лиге будут подведены на заседании тренерского совета.
"В целом выступление команды в Мировой лиге можно оценить как положительное с точки зрения опыта, который получили ребята в матчах с ведущими командами мира. Конечно, обидным получился матч с канадцами, поскольку нам было по силам их обыгрывать. Еще будем анализировать причины этого результата, но, возможно, сказалось не очень удобное расписание или акклиматизация, или волнение, или совокупность различных факторов", - отметил собеседник агентства.
Чемпионат Европы пройдет с 24 августа по 3 сентября в Польше.