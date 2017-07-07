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Есмантович: ХК ЦСКА планирует, что Капризов продлит контракт с клубом на три года

Спорт
7 июля, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Форвард перешел в столичный клуб из "Салавата Юлаева" в начале мая, подписав однолетнее соглашение

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Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

© EPA/Bjoern Larsson Rosvall/TT, архив

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Руководство хоккейного клуба ЦСКА планирует, что нападающий Кирилл Капризов останется в команде еще на три года. Об этом журналистам сообщил президент клуба Игорь Есмантович.

Капризов перешел в ЦСКА из "Салавата Юлаева" в начале мая. Соглашение 20-летнего игрока с клубом рассчитано на один сезон. В нынешнем году форвард стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира, лучшим бомбардиром и снайпером турнира.

"Наши переговоры с Капризовым сейчас в такой стадии, что мы понимаем, что он останется в России еще на 3 года", - сказал Есмантович.

Форвард был выбран клубом Национальной хоккейной лиги "Миннесота" на драфте новичков 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером.

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