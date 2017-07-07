Российские волейболисты начнут подготовку к чемпионату Европы 11 июля

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МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Мужская сборная России по волейболу 11 июля начнет подготовку к чемпионату Европы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
Чемпионат Европы пройдет с 24 августа по 3 сентября в Польше.
"Подготовка к чемпионату Европы начнется 11 июля, в этот день команда соберется на базе в Новогорске", - сказал Яременко.
В четверг сборная России со счетом 2-3 уступила команде Бразилии во втором матче группового раунда "Финала шести" Мировой лиги, который проходит в бразильской Куритибе. Это поражение не позволило россиянам пробиться в полуфинал турнира. В первом матче россияне проиграли канадцам (0-3).