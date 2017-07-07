Величкин: уход Зарипова является потерей для "Металлурга", он был лидером команды

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МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Уход нападающего Даниса Зарипова в "Ак Барс" является потерей для магнитогорского "Металлурга", он был лидером команды как на льду, так и в раздевалке. Об этом ТАСС заявил вице- президент магнитогорцев Геннадий Величкин.
В пятницу стало известно, что 36-летний Зарипов подписал с казанским "Ак Барсом" двухлетний контракт. Соглашение форварда с "Металлургом" истекло 30 апреля.
"Для нас это потеря как на льду, так и в раздевалке. Он был лидером, который может сделать гораздо больше, чем любой другой игрок", - прокомментировал переход Величкин. "Всегда находится замена и жизнь продолжается, - продолжил собеседник ТАСС. - Трудно назвать игрока, который был бы равен Зарипову, но будем искать варианты".
По словам вице-президента "Металлурга", уход Зарипова не стал для клуба неожиданностью. "Для нас это не неожиданность, мы знали об этом достаточно давно. Решение о переходе Зарипова в "Ак Барс" принималось в череде долгих консультаций - Казань, "Магнитка" и Данис. Нельзя сказать, что был спор или конфликт, это решение, согласованное между сторонами", - сказал он.
Зарипов уже выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Хоккеист последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016).