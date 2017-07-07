Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Величкин: уход Зарипова является потерей для "Металлурга", он был лидером команды

Спорт
7 июля, 12:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В пятницу стало известно, что 36-летний Зарипов подписал с казанским "Ак Барсом" двухлетний контракт

Поделиться
Материал из 1 страницы
Данис Зарипов

Данис Зарипов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Уход нападающего Даниса Зарипова в "Ак Барс" является потерей для магнитогорского "Металлурга", он был лидером команды как на льду, так и в раздевалке. Об этом ТАСС заявил вице- президент магнитогорцев Геннадий Величкин.

В пятницу стало известно, что 36-летний Зарипов подписал с казанским "Ак Барсом" двухлетний контракт. Соглашение форварда с "Металлургом" истекло 30 апреля.

Смотрите также
Данис Зарипов

"Ак Барс" объявил о подписании контракта с хоккеистом Зариповым

"Для нас это потеря как на льду, так и в раздевалке. Он был лидером, который может сделать гораздо больше, чем любой другой игрок", - прокомментировал переход Величкин. "Всегда находится замена и жизнь продолжается, - продолжил собеседник ТАСС. - Трудно назвать игрока, который был бы равен Зарипову, но будем искать варианты".

По словам вице-президента "Металлурга", уход Зарипова не стал для клуба неожиданностью. "Для нас это не неожиданность, мы знали об этом достаточно давно. Решение о переходе Зарипова в "Ак Барс" принималось в череде долгих консультаций - Казань, "Магнитка" и Данис. Нельзя сказать, что был спор или конфликт, это решение, согласованное между сторонами", - сказал он.

Зарипов уже выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Хоккеист последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил лицензию
2
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
3
Суд смягчил приговор блогеру Соколовскому
4
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
5
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
6
Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США дипсобственность
7
Житель Урала ударил стюардессу на борту самолета в Симферополе, возбуждено дело
Темы дня
Реклама