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Российские волейболистки уступили сборной США в стартовом матче Гран-при

Спорт
7 июля, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Следующий матч на турнире российская команда проведет против китаянок 8 июля

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу проиграла команде США со счетом 2-3 в стартовом матче Гран-при. Встреча состоялась в китайском городе Куньшань.

Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут против команды Китая 8 июля.

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.

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