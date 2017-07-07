Российские волейболистки уступили сборной США в стартовом матче Гран-при

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу проиграла команде США со счетом 2-3 в стартовом матче Гран-при. Встреча состоялась в китайском городе Куньшань.
Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут против команды Китая 8 июля.
Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2-6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.