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Старейший ветеран ФК "Локомотив" Ивашков ушел из жизни в возрасте 91 года

Спорт
7 июля, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В 1966 году юношеская сборная СССР под его руководством выиграла чемпионат Европы

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бывший футболист московского "Локомотива" Владимир Ивашков скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В чемпионате СССР Ивашков выступал за московские клубы "Крылья Советов" (1944-1948) и "Локомотив" (1949-1954).

В 1966 году юношеская сборная СССР под его руководством выиграла чемпионат Европы. В 1967-м Ивашкову было присвоено звание заслуженного тренера СССР. В середине 60-х годов он привлек к работе с юниорскими и юношескими национальными командами нынешнего главного тренера "Локомотива" Юрия Семина.

Прощание с ветераном железнодорожников состоится в Москве храме при Боткинской больнице 8 июля в 11:30 мск.

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