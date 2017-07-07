Старейший ветеран ФК "Локомотив" Ивашков ушел из жизни в возрасте 91 года

Переговоры "Амкара" и "Зенита" по аренде Рязанцева находятся в стадии завершенияСпорт 7 июля, 13:06
Собянин: Москва должна развиваться в соответствии с передовыми тенденциям урбанистикиОбщество 7 июля, 13:05
Сарсания: ясность с переходом Дриусси в "Зенит" может наступить в начале следующей неделиСпорт 7 июля, 13:02
NYK, MOL и K Line учредили совместное предприятие ONEТранспорт 7 июля, 12:58
Сарсания: "Зенит" примет решение по Хави Гарсии после возвращения со сбораСпорт 7 июля, 12:54
Игровой свитер Зарипова будет поднят под своды арены "Металлурга" по окончании карьерыСпорт 7 июля, 12:28
Российские волейболистки уступили сборной США в стартовом матче Гран-приСпорт 7 июля, 12:23
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве 19-20 августаМосква 7 июля, 12:23
Аварии на рудниках Норильска, приведшие к гибели людей. ДосьеБиографии и справки 7 июля, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бывший футболист московского "Локомотива" Владимир Ивашков скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В чемпионате СССР Ивашков выступал за московские клубы "Крылья Советов" (1944-1948) и "Локомотив" (1949-1954).
В 1966 году юношеская сборная СССР под его руководством выиграла чемпионат Европы. В 1967-м Ивашкову было присвоено звание заслуженного тренера СССР. В середине 60-х годов он привлек к работе с юниорскими и юношескими национальными командами нынешнего главного тренера "Локомотива" Юрия Семина.
Прощание с ветераном железнодорожников состоится в Москве храме при Боткинской больнице 8 июля в 11:30 мск.