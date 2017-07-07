МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила суданские клубы от участия в международных матчах из-за досрочных выборов главы Футбольной ассоциации Судана при участии правительства страны. Об этом сообщает Би-би-си.

Клубы отстранены от участия в африканской Лиге чемпионов.

В апреле главой национальной федерации стал Абдель Рахман Сир аль-Хатим, сменив Мутасима Гаафара Сира аль- Хатима. Решение о смене президента организации было принято без разрешения ФИФА. Выборы не должны были состояться до конца года.