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ФИФА отстранила суданские клубы от участия в международных матчах

Спорт
7 июля, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Клубы отстранены от участия в африканской Лиге чемпионов

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила суданские клубы от участия в международных матчах из-за досрочных выборов главы Футбольной ассоциации Судана при участии правительства страны. Об этом сообщает Би-би-си.

Клубы отстранены от участия в африканской Лиге чемпионов.

В апреле главой национальной федерации стал Абдель Рахман Сир аль-Хатим, сменив Мутасима Гаафара Сира аль- Хатима. Решение о смене президента организации было принято без разрешения ФИФА. Выборы не должны были состояться до конца года.

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