Сарсания: ясность с переходом Дриусси в "Зенит" может наступить в начале следующей недели

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Ясность с трансфером 21-летнего нападающего аргентинского клуба "Ривер Плейт" Себастьяна Дриусси в "Зенит" может наступить в начале следующей недели. Об этом ТАСС заявил спортивный директор петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.

"По Дриусси новости могут появиться в начале следующей недели", - сказал он.

"Зенит" в межсезонье сменил руководство и главного тренера команды - вместо румына Мирчи Луческу пришел итальянец Роберто Манчини.

Аргентинец провел за "Ривер Плейт" 67 игр, в которых отметился 21 голом. Он выиграл с командой чемпионат страны и Кубок Либертадорес.