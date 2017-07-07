Переговоры "Амкара" и "Зенита" по аренде Рязанцева находятся в стадии завершения

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских, Антон Рассказов/. Переговоры между футбольными клубами "Амкар" и "Зенит" по аренде полузащитника сине-бело-голубых Александра Рязанцева находятся в стадии завершения. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.

"Переговоры находятся в стадии завершения, надо немного потерпеть. Скорее всего, это будет аренда", - сказал Резвухин.

О возможности отпустить 30-летнего Рязанцева в "Амкар" ТАСС сообщил и спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания. "Он может оказаться в аренде в "Амкаре". Сейчас мы отпустили его к ним", - сказал он.

Рязанцев принадлежит "Зениту" с 2014 года. В прошедшем сезоне полузащитник не сыграл ни одного матча за основную команду и провел четыре игры за "Зенит-2". Ранее футболист отправлялся в аренду в екатеринбургский "Урал", а до "Зенита" играл за казанский "Рубин" и "Москву".