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Переговоры "Амкара" и "Зенита" по аренде Рязанцева находятся в стадии завершения

Спорт
7 июля, 13:06 UTC+3 МОСКВА Дильшад Ломовских, Антон Рассказов

О возможности отпустить 30-летнего Рязанцева в "Амкар" ТАСС ранее сообщил и спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания

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Александр Рязанцев

Александр Рязанцев

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских, Антон Рассказов/. Переговоры между футбольными клубами "Амкар" и "Зенит" по аренде полузащитника сине-бело-голубых Александра Рязанцева находятся в стадии завершения. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.

"Переговоры находятся в стадии завершения, надо немного потерпеть. Скорее всего, это будет аренда", - сказал Резвухин.

О возможности отпустить 30-летнего Рязанцева в "Амкар" ТАСС сообщил и спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания. "Он может оказаться в аренде в "Амкаре". Сейчас мы отпустили его к ним", - сказал он.

Рязанцев принадлежит "Зениту" с 2014 года. В прошедшем сезоне полузащитник не сыграл ни одного матча за основную команду и провел четыре игры за "Зенит-2". Ранее футболист отправлялся в аренду в екатеринбургский "Урал", а до "Зенита" играл за казанский "Рубин" и "Москву".

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