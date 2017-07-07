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Будогосский: Безбородов рассудит матч Суперкубка, так как признан лучшим арбитром сезона

Спорт
7 июля, 13:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Матч за Суперкубок России пройдет 14 июля на стадионе "Локомотив" в Москве

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МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский арбитр Владислав Безбородов будет работать на матче за Суперкубок России по футболу между московскими "Спартаком" и "Локомотивом", потому что был признан лучшим судьей прошлого сезона. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

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Владислав Безбородов

Арбитр Безбородов обслужит матч за Суперкубок России между "Спартаком" и "Локомотивом"

В пятницу РФС сообщил, что матч за Суперкубок рассудит бригада петербуржца Безбородова. Ему будут помогать Максим Гаврилин, Дмитрий Мосякин, Кирилл Левников, Алексей Сухой, а также Валерий Данченко.

"У нас 15 лет подряд матчи за Суперкубок судят лучшие арбитры по итогам прошлого сезона. Таким по решению исполкома Российского футбольного союза в сезоне-2016/17 был признан Безбородов", - сказал Будогосский.

Матч за Суперкубок России пройдет 14 июля на стадионе "Локомотив" в Москве. В нем встретятся чемпион страны "Спартак", а также обладатель Кубка России - "Локомотив".

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