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Есмантович: ЦСКА больше не планирует приобретать новых хоккеистов

Спорт
7 июля, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

По словам президента армейского клуба, защитник Мэтт Робинсон станет единственным хоккеистом московского "Динамо", перешедшим в ЦСКА

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Хоккеисты ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Состав ЦСКА укомплектован на 95%, клуб больше не планирует приобретать новых хоккеистов. Об этом журналистам сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.

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В ходе межсезонья в ЦСКА, в частности, перешли лучший бомбардир и снайпер молодежного чемпионата мира Кирилл Капризов (из "Салавата Юлаева"), форварды Роман Любимов и Михаил Григоренко, а также защитник Никита Нестеров, ранее выступавшие в Национальной хоккейной лиге.

"Состав команды укомплектован на 95 процентов, приобретений больше практически не планируется. Мы скомплектовали такой состав, который может решить поставленную задачу - выиграть Кубок Гагарин", - сказал Есмантович.

По его словам, защитник Мэтт Робинсон станет единственным хоккеистом московского "Динамо", перешедшим в ЦСКА. Игроки "Динамо" стали неограниченно свободными агентами из-за задолженностей по зарплате.

"Мы бы хотели рассматривать вопрос по "Динамо", но стратегия команды на комплектацию была выстроена с ноября прошлого года и ввиду обстоятельств необходимость подписания игроков "Динамо" просто отпала. Робинсон присоединится к нам на следующей неделе, пройдет медосмотр и присоединится к команде", - отметил он.

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