Будогосский: арбитр Мешков не сдал тест по физподготовке из-за травмы

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный арбитр Виталий Мешков не сдал тест по физической подготовке на предсезонном сборе из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что Мешков на сборе судей высшей группы в Химках сошел с дистанции во время сдачи одного из тестов по физподготовке, из-за чего теперь он не сможет получать назначения на матчи.

"Информация не полностью соответствует действительности, потому что надо указать причину, по которой он не сдал тест. Это произошло по причине травмы, которая была получена ранее и оказалась не долеченной. В соответствии с этим он будет пересдавать тест, никакой трагедии здесь нет. Он находится в списке арбитров в качестве кандидата на матчи чемпионата России: сдаст тест - будет судить", - сказал Будогосский.

Заключительный сбор арбитров перед началом сезона прошел с 3 по 5 июля в Химках. Мешков должен был 8 июля обслуживать матч первого тура первенства Футбольной национальной лиги между нижегородским "Олимпийцем" и курским "Авангардом", но вместо него на игру назначен Игорь Федотов.