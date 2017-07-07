Хоккеист ЦСКА Любимов может вернуться в НХЛ

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА Роман Любимов не исключает варианта, при котором он вернется в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом форвард рассказал журналистам.
В прошлом сезоне Любимов выступал в НХЛ за "Филадельфию". Он провел 47 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал две результативные передачи. Любимов выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год, он выиграл чемпионат России и стал финалистом Кубка Гагарина. Нападающий после окончания контракта с "Филадельфией" вернулся в ЦСКА в июле этого года, подписав трехлетнее соглашение.
"Поступило предложение от "Филадельфии", взвешивал все "за" и "против", в итоге выбрал возвращение домой, о выборе не жалею. Важным фактором стали возможность поездки на Олимпиаду и игровое время в команде, - сказал Любимов. - Не всегда попадал в команду, когда попадал, то игрового времени было 5-7 минут, тяжело держать игровую форму при таком количестве времени. Но ни в коем случае не жалею, что съездил в НХЛ, я посмотрел что это такое и не исключаю возможности вернуться туда".
"Я много контактировал с тренером "Филадельфии" по нападающим, так как он тренировал неиграющий состав. И когда я ему написал, что теперь в ЦСКА, он поблагодарил меня за работу и сказал, что будем на связи", - добавил Любимов.