Законопроект о лицензировании экстремальных видов спорта готовят в Госдуме

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Законопроект о лицензировании экстремальных видов спорта и центров, обучающих этим видам спорта, разрабатывается в Госдуме. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, выступивший одним из авторов инициативы. Кроме него, разработчиками документа стали единороссы Светлана Бессараб и Мурат Хасанов.

"Законопроект о лицензировании экстремального туризма разрабатывается. Сегодня будет вынесен на рассмотрение экспертного совета фракции "Единая Россия", - заявил Шхагошев. Он сообщил, что изменения предусматривается внести в статью 12 федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".

"Цель данного законопроекта - обеспечить максимально безопасные условия для отдыха туристов на территории России", - подчеркнул парламентарий. Он отметил, что туристические продукты, включающие в себя элементы экстремального туризма, составляют около 10% от всего туристического рынка. "Именно этот сегмент включает такие рискованные виды развлечений, как альпинизм, виндсерфинг, дайвинг, дельтапланеризм, горнолыжный спорт, кайтинг, рафтинг, скалолазание, спелеология и другие", - уточнил Шхагошев.

Необходимость инициативы

По его словам, в результате проведенного анализа стало ясно, что предприниматели оказывают услуги по организации пеших горных маршрутов, сплавов на рафтах или обучению дайвингу, зачастую оформляя эту деятельность как пункты продажи спортивного инвентаря или его аренды. "Не имея соответствующих условий, квалифицированного персонала и профессионального оборудования, недобросовестные турфирмы оказывают некачественные услуги и подвергают риску не только здоровье, но и жизнь наших граждан и отдыхающих из других стран", - пояснил Шхагошев.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб, которая также является автором инициативы, отметила, что "только в 2016 году в России зафиксировано более 500 несчастных случаев, произошедших в результате активного отдыха".

"Эта ужасающая статистика требует немедленных действий. В мировой практике услуги экстремального туризма подлежат лицензированию. Например, в Египте после многочисленных жертв из-за грубых нарушений техники безопасности, было введено обязательное лицензирование услуг по глубоководному погружению, в Австрии, Черногории, США лицензии получают шкиперы, организующие рафтинг-туры", - заявила она.

Депутат подчеркнула, что "идея законопроекта - лицензирование деятельности по прокату и аренде специального оборудования и услуг по обучению специальным навыкам и знаниям для занятий экстремальными видами туризма". "Принятие закона позволит упорядочить туристическую деятельность в данном направлении и сократить несчастные случаи на отдыхе, в том числе со смертельным исходом", - уверена политик.

4 июля в ходе заседания внутрифракционной группы "Единой России", которую возглавляет депутат Шхагошев, идея создания законопроекта была одобрена заместителем министра спорта РФ Натальей Паршиковой. Кроме того, инициатива была поддержана и руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым, выступившем на заседании внутрифракционной группы единороссов.