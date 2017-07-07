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Мертезакер станет тренером академии "Арсенала" по окончании сезона-2017/18

Спорт
7 июля, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В сезоне-2016/17 футболист из-за травм принял участие лишь в двух матчах сезона, проведя в общей сложности 127 минут

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Пер Мертезакер

Пер Мертезакер

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу немец Пер Мертезакер станет тренером академии английского "Арсенала" после окончания сезона-2017/18. Слова Мертезакера приводит пресс-служба клуба.

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В сезоне-2016/17 футболист из-за травм принял участие лишь в двух матчах сезона, проведя в общей сложности 127 минут.

"Это начало новой захватывающей главы для меня, и рад, что останусь частью семьи "Арсенала". В предстоящем сезоне я полностью сосредоточусь на игре за основную команду. После окончания сезона займусь интересной задачей и начну помогать молодым игрокам становиться лучше, чтобы выступать за первую команду "Арсенала", - сказал он.

В составе "Арсенала" Мертезакер трижды выигрывал Кубок Англии (2013/14, 2014/15, 2016/17) и один раз Суперкубок страны (2015). В составе сборной Германии футболист одержал победу на чемпионате мира в 2014 году. Также он является обладателем Кубка Германии (2008/09) в составе бременского "Вердера".

В первом туре чемпионата Англии-2017/18 "Арсенал" проведет домашний матч с "Лестером" 12 августа. Завершится чемпионат 13 мая 2018 года.

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