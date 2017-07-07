Причиной аварийной посадки самолета тульского "Арсенала" стало попадание птицы в двигатель

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МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Самолет, на котором тульский футбольный клуб "Арсенал" летел из Австрии в Россию, совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в двигатель. Об этом ТАСС сообщил тренер вратарей тульского клуба Вячеслав Чанов.
Ранее пресс-служба "Арсенала" в Twitter сообщила, что самолет с командой на борту совершил аварийную посадку в Вене, пострадавших нет.
"Птица попала в двигатель, ничего не происходило, просто изменился звук. Об этом нам сообщили пилоты, которые решили посадить самолет. Сейчас ждем второе воздушное судно, вечером должны вылететь дальше", - сказал Чанов.
Учебно-тренировочный сбор "Арсенала" в Австрии проходил с 24 июня по 7 июля.