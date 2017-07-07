Суд заменил на €250 тыс. штрафа тюремный срок Месси за неуплату налогов

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Суд Испании заменил тюремное заключение на денежный штраф на сумму около €250 тыс. нападающему футбольного клуба "Барселона" аргентинцу Лионелю Месси за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает агентство Reuters.
Изначально вердикт 30-летнему футболисту и его отцу Хорхе Орасио Месси - 21 месяц тюремного заключения - был вынесен судом Барселоны в июле прошлого года. После этого решения адвокаты футболиста Месси заявили, что обжалуют его, поскольку у них "есть основания для защиты". Спортсмен и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в €4,1 млн. По данным прокурора, аргентинец не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007-2009 годах, на суде футболист заверял, что именно Хорхе Орасио Месси занимался его финансовыми делами, а он никогда не интересовался темой налогов и не обсуждал данный вопрос со своим отцом.
Однако позднее прокуратура Испании одобрила замену тюремного заключения денежным штрафом в размере €400 за каждый день заключения. Таким образом, Месси должен будет заплатить около €252 тыс. штрафа.
Месси - воспитанник футбольной академии "Барселоны", выступает в составе первой команды с 17 лет. В составе клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира.
В составе сборной Аргентины нападающий завоевал серебро чемпионата мира в 2014 году и был признан лучшим игроком турнира. Форвард также является чемпионом Олимпийских игр - 2008, трехкратным серебряным призером Кубка Америки.