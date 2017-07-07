Воробьев: Зарипов внес большой вклад в победы "Металлурга" в КХЛ

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Данис Зарипов внес весомую лепту в успех магнитогорского "Металлурга" в последние годы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Илья Воробьев.

В пятницу было объявлено о переходе Зарипова в "Ак Барс". Форвард подписал контракт с казанской командой на два года. В составе "Металлурга" Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Зарипов стал лучшим снайпером Кубка Гагарина - 2017, забросив 15 шайб.

"Мы с ним поговорили: я поблагодарил его за работу, за отличные четыре года, два Кубка и один финал. Он также поблагодарил меня и весь тренерский штаб, - сказал Воробьев. - Мы благодарны ему за то, что он научил выигрывать, внес очень большую лепту в наши победы в новейшей истории "Металлурга".

Помимо Зарипова, магнитогорскую команду в межсезонье покинули, в частности, защитники Крис Ли, Виктор Антипин и Алексей Береглазов.

"Конечно, в новом сезоне будет тяжело, но мы будем работать. Легко не было и последние два-четыре года. Мы работаем в рамках бюджета - исходя из него и собираем команду", - отметил он.