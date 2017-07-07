Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Воробьев: Зарипов внес большой вклад в победы "Металлурга" в КХЛ

Спорт
7 июля, 15:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Помимо Зарипова, магнитогорскую команду в межсезонье покинули, в частности, защитники Крис Ли, Виктор Антипин и Алексей Береглазов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Данис Зарипов

Данис Зарипов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Данис Зарипов внес весомую лепту в успех магнитогорского "Металлурга" в последние годы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Илья Воробьев.

Смотрите также
Данис Зарипов

Игровой свитер Зарипова будет поднят под своды арены "Металлурга" по окончании карьеры

В пятницу было объявлено о переходе Зарипова в "Ак Барс". Форвард подписал контракт с казанской командой на два года. В составе "Металлурга" Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Зарипов стал лучшим снайпером Кубка Гагарина - 2017, забросив 15 шайб.

"Мы с ним поговорили: я поблагодарил его за работу, за отличные четыре года, два Кубка и один финал. Он также поблагодарил меня и весь тренерский штаб, - сказал Воробьев. - Мы благодарны ему за то, что он научил выигрывать, внес очень большую лепту в наши победы в новейшей истории "Металлурга".

Помимо Зарипова, магнитогорскую команду в межсезонье покинули, в частности, защитники Крис Ли, Виктор Антипин и Алексей Береглазов.

"Конечно, в новом сезоне будет тяжело, но мы будем работать. Легко не было и последние два-четыре года. Мы работаем в рамках бюджета - исходя из него и собираем команду", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
2
Закрытый Московский банковский институт изменит статус и займется допобразованием
3
В центре Луганска прогремел взрыв
4
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
5
Николай Подгузов назначен главой "Почты России"
6
Навальный вышел на свободу после отбытия 25 суток административного ареста
7
Кехман досрочно вернулся на работу из отпуска по уходу за ребенком
Темы дня
Реклама