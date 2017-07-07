Брюстер: Поветкин может боксировать за чемпионские титулы после допинг-скандала

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский супертяжеловес Александр Поветкин может боксировать за титулы ведущих организаций после допинг-скандала. Об этом ТАСС заявил бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе американец Лэймон Брюстер.

Брюстер за свою карьеру побеждал таких боксеров, как украинец Владимир Кличко и поляк Анджей Голота. Международная боксерская федерация (IBF) на этой неделе вернула Поветкина в свой рейтинг, где российский боксер занял 13-е место.

"Конечно, я немного потерял доверие к Поветкину после произошедших случаев, - сказал Брюстер. - Но я точно не знаю, что там на самом деле произошло. Конечно, Поветкин может драться (за титулы), ведь у него есть имя в мире бокса. К тому же он сам по себе хороший боксер".

Поветкин 1 июля в Москве победил по очкам украинца Андрея Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Победа позволит россиянину войти в рейтинги данных организаций.

В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года - претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов и IBF. WBO отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет, однако в настоящий момент WBO и WBA позволили россиянину вернуться в свои рейтинги. WBC рассматривает апелляцию команды Поветкина на бессрочное отстранение от проведения поединков под эгидой организации.