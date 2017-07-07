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Велогонщица перенесла 6-часовую операцию на головном мозге после падения на "Джиро"

Спорт
7 июля, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

21-летняя Кретти на скорости 90 км/ч упала и ударилась головой об ограждение

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Итальянская велогонщица Клаудиа Кретти после тяжелого падения на женской многодневке "Джиро д'Италия" перенесла шестичасовую операцию на головном мозге. Об этом сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

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Инцидент произошел на седьмом этапе "Джиро". 21-летняя Кретти на скорости 90 км/ч упала и ударилась головой об ограждение. Спортсменка немедленно была госпитализирована в ближайшую больницу. Затем в связи с серьезностью травмы было принято решение о перевозке гонщицы в специализированный центр нейрохирургии, где ей около шести часов делали операцию.

"Состояние Кретти сейчас очень тяжелое и спортсменка находится в опасности, так как существует опасность повреждения мозга", - сказано в заявлении команды Valcar-Pbm, за которую выступает итальянка.

Победу на седьмом этапе "Джиро д'Италия" одержала испанка Шейла Гутьеррес. Женская "Джиро" завершится 9 июля.

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