Велогонщица перенесла 6-часовую операцию на головном мозге после падения на "Джиро"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Итальянская велогонщица Клаудиа Кретти после тяжелого падения на женской многодневке "Джиро д'Италия" перенесла шестичасовую операцию на головном мозге. Об этом сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел на седьмом этапе "Джиро". 21-летняя Кретти на скорости 90 км/ч упала и ударилась головой об ограждение. Спортсменка немедленно была госпитализирована в ближайшую больницу. Затем в связи с серьезностью травмы было принято решение о перевозке гонщицы в специализированный центр нейрохирургии, где ей около шести часов делали операцию.

"Состояние Кретти сейчас очень тяжелое и спортсменка находится в опасности, так как существует опасность повреждения мозга", - сказано в заявлении команды Valcar-Pbm, за которую выступает итальянка.

Победу на седьмом этапе "Джиро д'Италия" одержала испанка Шейла Гутьеррес. Женская "Джиро" завершится 9 июля.