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РФС признал пригодным поле домашнего стадиона "СКА-Хабаровска" для проведения матчей РФПЛ

Спорт
7 июля, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Стадион имени Ленина получил статус "первой категории с замечаниями"

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Стадион имени Ленина, являющийся домашней ареной клуба "СКА-Хабаровск", прошел сертификацию Российского футбольного союза (РФС) и признан пригодным для проведения матчей чемпионата России сезона-2017/18. Об этом клуб сообщил в Instagram.

МОЛНИЯ! Стадион имени Ленина прошел сертификацию РФС и объявлен пригодным для проведения игр чемпионата России. Сегодня в Москве состоялось заседание комитета по сертификации стадионов Российского Футбольного Союза. Домашняя арена ФК «СКА-Хабаровск» по его итогам получила статус «Первой категории с замечаниями». Таким образом, матч с петербургским «Зенитом», который состоится 16-го числа уже точно пройдёт в Хабаровске. Ура!

Публикация от ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska)

Стадион имени Ленина получил статус "первой категории с замечаниями", что дает право провести первый тур чемпионата страны.

В первом туре "СКА-Хабаровск" проведет домашний матч против санкт-петербургского "Зенита" 16 июля.

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