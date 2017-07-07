РФС признал пригодным поле домашнего стадиона "СКА-Хабаровска" для проведения матчей РФПЛ

МОЛНИЯ! Стадион имени Ленина прошел сертификацию РФС и объявлен пригодным для проведения игр чемпионата России. Сегодня в Москве состоялось заседание комитета по сертификации стадионов Российского Футбольного Союза. Домашняя арена ФК «СКА-Хабаровск» по его итогам получила статус «Первой категории с замечаниями». Таким образом, матч с петербургским «Зенитом», который состоится 16-го числа уже точно пройдёт в Хабаровске. Ура!

Публикация от ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) Июл 7 2017 в 4:51 PDT