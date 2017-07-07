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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Многократный призер мировых первенств Евгений Дратцев вошел в состав сборной России по плаванию на открытой воде на чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.
Также в команду вошли Кирилл Абросимов, Сергей Большаков, Кирилл Беляев, Анастасия Крапивина, Валерия Ермакова, Дарья Кулик и Мария Новикова.
Дратцев является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2007 года, а также бронзовым призером ЧМ-2011 и ЧМ-2013. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине он занял пятое место в заплыве на 10 км.
В программу чемпионата мира входят заплывы на дистанциях 5, 10 и 25 км. Также на турнире впервые пройдет смешанная эстафета 4х1250 м.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Венгрии с 15 по 21 июля.