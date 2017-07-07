Бывший чемпион мира боксер Трояновский рассчитывает провести следующий бой осенью

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский рассчитывает провести следующий поединок осенью. Слова спортсмена приводит пресс- служба промоутерской компании "Мир бокса".

37-летний Трояновский 1 июля провел первый бой с декабря прошлого года, победив итальянца Микелле ди Рокко техническим нокаутом в 4-м раунде.

"Хочу поблагодарить своих болельщиков за поддержку и веру в меня, - сказал Трояновский. - Рассчитываем провести следующий бой осенью".

В активе Трояновского 26 побед (23 - нокаутом) и одно поражение.