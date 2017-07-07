Фурсенко: новый лимит на легионеров в РФПЛ нужно оставлять на длительное время

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Новый лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) должен быть сохранен на длительное время, чтобы клубы могли строить планы. Такое мнение ТАСС высказал президент санкт-петербургского "Зенита" Сергей Фурсенко.

В среду вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров на поле с сезона-2018/19 будет заменен на лимит в заявке. Открытым остается вопрос с пропорциями иностранных и российских игроков в заявке.

"Я готов принять любые условия, лишь бы они были надолго, чтобы можно было что-то планировать на 4-5 лет вперед. Чехарды с лимитом быть не должно, если изменить, то на достаточно длительное время. Мы же подписываем контракты на несколько лет и должны понимать, по каким правилам играть", - прокомментировал ситуацию Фурсенко.

В "Стратегии развития футбола в РФ до 2030 года" предлагается принять ряд мер касательно лимита на легионеров в РФПЛ, в частности, в краткосрочном и среднесрочном периодах рассмотреть вопрос о переходе от лимита на поле по схеме "6+5" к лимиту в заявке по схеме "10+15" в РФПЛ, а к 2030 году произвести полную замену количественного лимита на легионеров качественными требованиями и требованиями по молодежи и выпускникам национальной системы подготовки.

Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.