Футболист "Зенита" Мак перешел в ПАОК на правах аренды до конца сезона-2017/18

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Зенит" объявил о переходе словацкого полузащитника Роберта Мака в греческий ПАОК на правах аренды до конца сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

26-летний полузащитник ранее уже выступал за ПАОК - с 2014 по 2016 год. Мак перешел в "Зенит" из греческого клуба в июле 2016 года, подписав с петербуржцами четырехлетний контракт. В сезоне-2016/17 словак провел за "Зенит" 27 матчей в различных турнирах и забил 6 голов.

За два года, проведенных в греческой команде, Мак принял участие в 81 матче, в которых отметился 28 мячами.