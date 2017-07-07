Футболист "Зенита" Мак перешел в ПАОК на правах аренды до конца сезона-2017/18

Минприроды призывает крупный бизнес развивать экологические проектыСоциальная ответственность 7 июля, 17:48
Более шести тысяч российских спортсменов посетят Китай до конца годаСпорт 7 июля, 17:37
ПКР предложил допустить к международным стартам 947 российских паралимпийцевСпорт 7 июля, 17:31
Архитектурное бюро Захи Хадид подало заявку на конкурс по реновации в МосквеОбщество 7 июля, 17:31
Сильный ливень превратил улицы Екатеринбурга в рекиНовости Урала 7 июля, 17:29
Путин и Трамп проводят встречу на полях саммита G20Политика 7 июля, 17:12
Встреча Путина и Трампа на саммите G20. ВидеотрансляцияПолитика 7 июля, 17:11
Азербайджан заявил о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в КарабахеМеждународная панорама 7 июля, 17:09
Москва получила премию за качественную организацию парковокОбщество 7 июля, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Зенит" объявил о переходе словацкого полузащитника Роберта Мака в греческий ПАОК на правах аренды до конца сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.
26-летний полузащитник ранее уже выступал за ПАОК - с 2014 по 2016 год. Мак перешел в "Зенит" из греческого клуба в июле 2016 года, подписав с петербуржцами четырехлетний контракт. В сезоне-2016/17 словак провел за "Зенит" 27 матчей в различных турнирах и забил 6 голов.
За два года, проведенных в греческой команде, Мак принял участие в 81 матче, в которых отметился 28 мячами.