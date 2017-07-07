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Футболист "Зенита" Мак перешел в ПАОК на правах аренды до конца сезона-2017/18

Спорт
7 июля, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

26-летний полузащитник ранее уже выступал за ПАОК - с 2014 по 2016 год

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Роберт Мак

Роберт Мак

© EPA/FRISO GENTSCH, архив

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Зенит" объявил о переходе словацкого полузащитника Роберта Мака в греческий ПАОК на правах аренды до конца сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

26-летний полузащитник ранее уже выступал за ПАОК - с 2014 по 2016 год. Мак перешел в "Зенит" из греческого клуба в июле 2016 года, подписав с петербуржцами четырехлетний контракт. В сезоне-2016/17 словак провел за "Зенит" 27 матчей в различных турнирах и забил 6 голов.

За два года, проведенных в греческой команде, Мак принял участие в 81 матче, в которых отметился 28 мячами.

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