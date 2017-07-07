Более шести тысяч российских спортсменов посетят Китай до конца года

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Более шести тысяч российских атлетов до конца 2017 года примут участие в различных спортивных мероприятиях в Китае. Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В пятницу Колобков провел рабочую встречу с заместителем министра Главного государственного управления по спорту Китая, вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Китая Яном Шуаном, в ходе которой участники обсудили стратегию развития отношений стран в области спорта.

"Россия придает большое значение контактам с КНР в области спорта, и у этих взаимоотношений уже есть крепкие сложившиеся традиции, - отметил Колобков. - В 2016 году в соответствии с Единым календарным планом министерства спортивные мероприятия и международные соревнования, проводимые в Китае, посетили 835 представителя российских сборных. До конца 2017 года Китай посетят 6590 человек, представляющих 29 видов спорта".

В 2016-2017 годах Минспорт РФ подписал более 20 соглашений между различными регионами России и Китая. С 17 по 20 июня 2017 года в Гуанчжоу по инициативе китайской стороны в рамках председательства в БРИКС состоялись Молодежные игры БРИКС по баскетболу, волейболу и ушу. В настоящее время Минспорт РФ ведет подготовку к участию в 7-х Российско-Китайских молодежных играх российской делегации в составе 150 человек по 8 видам спорта. Мероприятие пройдет в Гуанчжоу с 6 по 11 ноября 2017 года.