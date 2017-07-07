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Президент Федерации дзюдо России Анисимов удостоился Ордена Александра Невского

Спорт
7 июля, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Церемония вручения награды прошла в пятницу в Екатерининском зале Кремлевской резиденции РФ

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Василий Анисимов

Василий Анисимов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов получил государственную награду РФ - Орден Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба ФДР.

Церемония вручения награды прошла в пятницу в Екатерининском зале Кремлевской резиденции РФ. Анисимов получил награду "за высокий профессионализм, многолетнюю деятельность, богатейший накопленный опыт и большой личный вклад в развитие дзюдо и российского спорта, а также за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)".

Анисимов возглавил ФДР в 2010 году. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне сборная России показала лучший результат в своей истории, завоевав три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. На Играх в Рио-де- Жанейро в 2016 году россияне завоевали два золота и бронзу.

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