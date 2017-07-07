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Московские гимнасты выиграли общекомандное первенство на Спартакиаде учащихся

Спорт
7 июля, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга, третьей стала команда Республики Татарстан

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Junior-Sport.SU/YouTube

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сборная Москвы одержала победу в общекомандном первенстве по спортивной гимнастике в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Сборная Москвы по сумме выступлений юношей и девушек набрала 1768,659 балла, второе место заняла сборная Санкт-Петербурга (1759,056), третьей стала команда Республики Татарстан (1655,348).

В командном первенстве среди девушек победу одержала сборная Москвы в составе Рухшоны Азамовой, Ольги Кудряшовой, Нелли Ауди и Виктории Листуновой. Вторыми стали представительницы Чувашской Республики Дарья Белоусова, Елена Герасимова, Юлия Николаева, Каролина Шелленберг, третье место заняла команда Воронежской области в составе Яны Вороны, Владиславы Котляровой, Екатерины Зябловой и Анастасии Сальниковой. В аналогичной дисциплине у юношей победили представители Пензенской области (Алексей Лунев, Артем Козлов, Владислав Лукьянов и Валентин Бесхмельницын), второй стала сборная Санкт-Петербурга (Юрий Буссе, Владислав Гудзь, Тимофей Простаков и Дмитрий Шишков), третьей - команда Москвы (Махаммадумар Мамадалиев, Антон Махнов, Никита Зеленский и Роман Хасанов).

Соревнования в остальных дисциплинах прошли по программе первого разряда и по программе кандидатов в мастера спорта (КМС). В многоборье среди девушек по программе КМС победу одержала Герасимова. В опорном прыжке первое место заняла Владислава Уразова, представляющая Ростов-на-Дону. Ольга Астафьева, выступающая за Московскую область, завоевала три золотые медали Спартакиады. Она победила в упражнениях на брусьях, на бревне и в вольных упражнениях.

По программе первого разряда у девушек четыре золота в активе Листуновой. Она одержала победу в многоборье, а также была лучшей на бревне, на брусьях и в вольных упражнениях. Мария Минаева из Республики Татарстан одержала победу в опорном прыжке, опередив Листунову, которая завоевала серебро. У юношей в многоборье по программе первого разряда выиграл Бесхмельницын, также он первенствовал на перекладине и параллельных брусьях. В вольных упражнениях золото у Лукьянова, первое место у упражнении на коне занял Иван Лапин из Свердловской области, на кольцах - Зеленский, а в опорном прыжке - Данил Лобач из Ростовской области. По программе КМС в многоборье золотую медаль завоевал Буссе, также он был лучшим на кольцах. Мамадалиев выиграл вольные упражнения, Гудзь - на перекладине и в опорном прыжке, Сергей Найдин из Алтайского края - упражнения на брусьях и на коне.

Соревнования по спортивной гимнастике проходили в Краснодаре. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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