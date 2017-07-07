Церемония старта ралли "Шелковый путь" состоялась на Красной площади

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония старта седьмого ралли "Шелковый путь" состоялась на Красной площади в Москве.

Все автомобили (21 грузовик и 41 внедорожник), участвующие в ралли-рейде, выезжали на подиум, совершая своеобразное дефиле. Появление российских экипажей зрители встречали овацией.

На первый спецучасток гонщики отправятся в субботу рано утром.

В пятницу любой желающий мог сфотографироваться с автомобилями. Особым успехом пользовался "боевой" грузовик российской команды "КамАЗ-мастер", припаркованный рядом с кремлевской стеной. Из желающих сделать фото выстроилась очередь.

"Мы уверены, что нынешний "Шелковый путь" станет самым интересным и захватывающим, - сказал руководитель проекта Владимир Чагин. - Зрителей ждет напряженная борьба лучших гонщиков, а пилотов - настоящее испытание трассой, протяженностью 9700 км".

Финиширует ралли в китайском городе Сиань 22 июля.