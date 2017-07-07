Тренерский штаб "Бруклина" положительно отнесся к решению Мозгова сыграть на Евробаскете

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тренерский штаб клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" позитивно отнесся к тому, чтобы центровой Тимофей Мозгов сыграл за сборную России на чемпионате Европы 2017 года. Об этом Мозгов рассказал в интервью ТАСС.

"Обычно клубы просто не рекомендуют игроку выступать, просят поберечь себя, но запретить не могут. Кстати, в этом году тренер, услышав, что я еду в сборную, был первым, кто сказал: "Давай, езжай, все будет круто". Я даже удивился", - сказал центровой.

"Если я здоров, то всегда приезжаю в сборную. Мне нравится выступать за Россию. Просто не всегда все складывается так, как надо. Например, у меня была операция на колене, поэтому не смог приехать в сборную. Вообще, клубы не могут запретить тебе играть в сборной, хотя сборная - это и усталость, и риск травмы", - добавил баскетболист.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

По словам Мозгова, сборная России - довольно опытная команда: "Если так разобраться, то она не такая уж и молодая. Несмотря на то, что у нас нет ветеранов Виктора Хряпы, Сергея Мони, команда опытная: мне - 30, Хвостову - 27, Шведу - 28, Карасеву - 23. Это кажется, что ребята все молодые, но на деле у каждого огромный опыт. Основной состав, ребята, которые будут делить игровые минуты, им не по 20 лет. И это радует", - сказал Мозгов.

"Мне кажется, у нас очень сильная команда. По именам как минимум. Есть люди, которые могут обыграть один в один, есть те, кто не промахивается, есть, кто в защите может закрыть любого. Другой вопрос, как мы сыграемся", - заключил центровой.

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