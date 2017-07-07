Сборная Архангельской области по пляжному волейболу выиграла Спартакиаду

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Кристина Кукушкина и Елизавета Лудкова, представляющие Архангельскую область, одержали победу в соревнованиях по пляжному волейболу на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В финале Кукушкина и Лудкова обыграли сборную Краснодарского края в составе Вероники Вернигоровой и Яны Бакановой. Встреча завершилась со счетом 21:11, 21:11 в пользу архангельских волейболисток.

В матче за бронзовые медали сборная Санкт-Петербурга, которую представляли Анастасия Сытник и Виктория Аганина, в двух сетах одержала победу над командой Самарской области в составе Александры Пантелеевой и Арины Михайлиной.

Соревнования по пляжному волейболу прошли с 4 по 7 июля в поселке Витязево Краснодарской области. В соревнованиях приняли участие 24 команды.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.