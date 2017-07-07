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Рылов и Карсумс подписали контракты с ООО "ХК "Динамо"

Спорт
7 июля, 18:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Хоккеисты, как и еще порядка 40 игроков "Динамо", ранее получили от КХЛ статус неограниченно свободных агентов

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МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник Яков Рылов и нападающий Мартиньш Карсумс подписали контракты с новым юридическим лицом, представляющим хоккейный клуб "Динамо" (Москва) - ООО "ХК "Динамо". Об этом ТАСС сообщил агент хоккеистов Александр Черных.

Рылов и Карсумс, как и еще порядка 40 игроков "Динамо", ранее получили от Континентальной хоккейной лиги статус неограниченно свободных агентов. Это связано с тем, что АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", с которыми хоккеисты были связаны контрактами, имеет перед ними задолженность по зарплате за три месяца.

"Рылов и Карсумс подписали двухлетние контракты с "Динамо". Соглашения с клубом подписали игроки основного состава, в том числе Артем Подшендялов, Андрей Кутейкин, а также Иван Бочаров, Антон Злобин, Михаил Бицадзе", - сказал Черных.

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