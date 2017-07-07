Путин пожелал участникам ралли "Шелковый путь" успехов и по-настоящему победного настроя

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и зрителям стартовавшего в Москве седьмого международного ралли "Шелковый путь". Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

"Объединяя участников из разных стран и проходя по территории России, Казахстана и Китая, ралли финиширует в Сиане, откуда много столетий назад начинался Великий шелковый путь. Эта автомобильная гонка, повторяя маршрут древней караванной дороги, по праву считается большим событием в международной спортивной жизни и всегда привлекает широкий общественный интерес и внимание", - говорится, в частности, в приветственной телеграмме.

"Впереди у экипажей тысячи километров сложнейшего пути и непростые испытания. Но на каждом этапе их будут встречать болельщики и местные жители, которые обязательно организуют спортсменам теплый, радушный прием", - отметил Путин.

Президент пожелал участникам ралли успехов и победного настроя, а зрителям - ярких и незабываемых впечатлений. "В добрый путь!", - заключил он.

Торжественная церемония старта седьмого ралли "Шелковый путь" состоялась в пятницу на Красной площади в Москве. Ралли пройдет по территории России, Казахстана и Китая, в нем примут участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик. В течение двух недель участники ралли преодолеют около 10 тысяч километров и финишируют в китайском Сиане 22 июля. На первый спецучасток гонщики отправятся в субботу рано утром.