Строители "Волгоград-Арены" завершили подъем самой крупной в России вантовой кровли

ВОЛГОГРАД, 7 июля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Строители "Волгоград-Арены" совместно со специалистами французской компании Freyssinet завершили в пятницу подъем уникальной для России вантовой системы кровли стадиона весом более двух тысяч тонн. Об этом журналистам сообщил директор стройки, представитель генподрядчика - компании "Стройтрансгаз" - Сергей Камин.

"Сегодня завершена целая веха в строительстве "Волгоград-Арены". Большой подъем вантовой системы завершен, кровля установлена в проектное положение на высоте 49,5 метров. Это первый в России стадион на 45 тысяч зрительских мест с подобной кровлей", - сказал Камин.

Он подчеркнул, что сам подъем вантовой системы длился полтора месяца вместо двух запланированных. Вантовая система представляет собой конструкцию, по форме напоминающую велосипедное колесо. Она располагается над трибунами "Волгоград-Арены", футбольное поле при этом остается открытым.

Внешним контуром вантовой системы служит жесткое компрессионное кольцо стадиона. Внутренний контур - гибкий и смонтирован из стальных канатов (вант), контуры системы соединены между собой радиальными вантами. Общая протяженность используемых в конструкции вант составляет 12 км, они изготовлены из высокопрочной стали с пределом прочности 1570 МПа. Общий вес конструкции составит около 2300 тонн.

Руководитель шеф-монтажа вантовой системы кровли Марк Гоньте из компании Freyssinet отметил: "Для постепенного подъема такой тяжелой по весу и сложной по конфигурации конструкции из Франции было привезено 88 домкратов. Они были установлены по периметру стадиона и с помощью специального программного обеспечения и оборудования, включая пульты управления, и осуществлялся подъем. Все прошло без сбоев и поломок, и сегодня кажется, что все это было так просто, хотя на самом деле это очень сложный технологический процесс".

О стадионе

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тысяч мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Сумма контракта - 16,2 млрд рублей, срок окончания строительства - ноябрь 2017 года. После чемпионата мира "Волгоград-Арена" станет базой для местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград".

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.