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Немец Киттель выиграл седьмой этап веломногодневки "Тур де Франс"

Спорт
7 июля, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Вторым стал норвежец Эдвальд Боассон Хаген из команды Dimension Data

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Марсель Киттель

Марсель Киттель

© EPA/ROBERT GHEMENT

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Немец Марсель Киттель из бельгийской команды Quick Step одержал победу на седьмом этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Дистанцию в 213,5 км он преодолел за 5 часов 3 минуты и 18 секунд.

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Марсель Киттель

Немец Киттель выиграл шестой этап веломногодневки "Тур де Франс"

Вторым стал норвежец Эдвальд Боассон Хаген из команды Dimension Data, третьим финишировал австралиец Майкл Мэттьюс из Sunweb.

Для Киттеля эта победа стала третьей на текущем "Тур де Франс" и 12-й на "Большой петле" в карьере.

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум из команды "Скай". Его соотечественник и партнер по команде Герайнт Томас занимает второе место (отставание 12 секунд). Итальянец Фабио Ару, выступающий за казахстанскую "Астану", вышел на третью позицию (+14).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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