Немец Киттель выиграл седьмой этап веломногодневки "Тур де Франс"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Немец Марсель Киттель из бельгийской команды Quick Step одержал победу на седьмом этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Дистанцию в 213,5 км он преодолел за 5 часов 3 минуты и 18 секунд.

Вторым стал норвежец Эдвальд Боассон Хаген из команды Dimension Data, третьим финишировал австралиец Майкл Мэттьюс из Sunweb.

Для Киттеля эта победа стала третьей на текущем "Тур де Франс" и 12-й на "Большой петле" в карьере.

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум из команды "Скай". Его соотечественник и партнер по команде Герайнт Томас занимает второе место (отставание 12 секунд). Итальянец Фабио Ару, выступающий за казахстанскую "Астану", вышел на третью позицию (+14).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.