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Владимир Чагин стал новым послом чемпионата WorldSkills в Казани

Спорт
7 июля, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Приглашение стать послом получают известные представители своей профессии и общественные деятели

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на торжественном старте ралли "Шелковый путь" на Красной площади в Москве представила автогонщика Владимира Чагина в роли нового посла чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

"Сегодня на этом мероприятии мы будем чествовать нового посла, который будет представлять нашу страну на международном чемпионате 2019 года - чемпионат называется WorldSkills и посвящен поддержке рабочих профессий по всему миру, этим человеком становится Чагин Владимир Геннадьевич, который нашей молодежи будет примером профессионализма и мужества", - сказала Голодец.

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

Церемония старта ралли "Шелковый путь" состоялась на Красной площади

Владимир Чагин - пилот команды "Камаз-Мастер", один из самых титулованных гонщиков в мире, семикратный победитель "Ралли Дакар" в классе грузовиков. С 2013 года является руководителем гоночной команды "Камаз-Мастер", с 2015 года - руководителем проекта международного ралли "Шелковый путь".

В 2015 году Россия выиграла право на проведение 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани в августе 2019 года. Основные задачи чемпионата - привлечь внимание общества к рабочим профессиям, повысить их популярность, создать условия для создания высоких профессиональных стандартов. Ожидается, что в чемпионате примут участие около 1500 конкурсантов и 2000 экспертов из более чем 60 стран мира.

В рамках подготовки к чемпионату реализуется программа "Посол чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019", приглашение стать послом получают известные представители своей профессии и общественные деятели. Первым послом WorldSkills Kazan 2019 в конце февраля 2017 года стал известный повар и ресторатор Аркадий Новиков, а в мае этого года - создатель фермерского кооператива "ЛавкаЛавка" Борис Акимов.

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